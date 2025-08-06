В Жигаловском районе открыли обновленный мост через реку Тутура

Длина моста составляет 126,7 метра, а с подходами — 160 метров. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «Работы на объекте начались в апреле 2024 года и завершены раньше запланированного срока — в июле 2025 года. Общая стоимость работ составила 171 млн рублей. Мост станет важной составляющей дорожной сети района как для жителей, так и для грузоперевозчиков», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Проведен ремонт и усиление главных балок, что повышает прочность моста. Для защиты от коррозии опоры и пролетные строения обработаны специальными составами. Тротуары изготовлены из сталефибробетона — этот материал увеличивает срок службы покрытия и снижает затраты на ремонт.
Также на мосту выполнены работы по гидроизоляции, укладке защитного слоя и двухслойного дорожного покрытия, что способствует увеличению срока эксплуатации объекта. Особое внимание уделено безопасности и современным технологиям.
На мосту установлены композитные перильные ограждения и лестничные сходы, которые сочетают высокую прочность, легкость и устойчивость к перепадам температур и влажности. Для отвода воды сделали лотки и колодцы, а высоту ограждений увеличили до 1,1 метра для дополнительной защиты участников движения.
В вечернее время мост освещается, что делает проезд и переход более безопасным, отмечает пресс-служба облправительства. «Объект готов к эксплуатации, все работы выполнены в полном объеме. Теперь жители могут пользоваться обновленным мостом без ограничений», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.