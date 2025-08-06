В Жигаловском районе открыли обновленный мост через реку Тутура

Длина моста составляет 126,7 метра, а с подходами — 160 метров. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «Работы на объекте начались в апреле 2024 года и завершены раньше запланированного срока — в июле 2025 года. Общая стоимость работ составила 171 млн рублей. Мост станет важной составляющей дорожной сети района как для жителей, так и для грузоперевозчиков», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.