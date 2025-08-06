Житель Новосибирска отвоевал у турфирмы 50 тысяч рублей за старое фото

Новосибирская турфирма «Глобал Комфорт» заплатит 50 тысяч рублей за незаконное использование фотографии пейзажа, сделанной Артемом Мироновым в 2004 году. Фото было опубликовано на сайте компании в 2016 году без разрешения автора. Об этом пишет BFM-Новосибирск.
Индивидуальный предприниматель Павел Шугалей, представляющий интересы Миронова, подал иск в Арбитражный суд. Суд признал автором фотографии Шугалея, так как он сохранил ее в формате JPEG, тем самым переработав. Турфирма не смогла доказать свое авторство или правомерность использования снимка. Кроме того, компания не указала автора и источник фотографии при публикации.
В итоге суд взыскал с «Глобал Комфорт» 50 тысяч рублей компенсации и 10 тысяч рублей госпошлины в пользу Шугалея.