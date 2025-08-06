Житель Новосибирска отвоевал у турфирмы 50 тысяч рублей за старое фото

Индивидуальный предприниматель Павел Шугалей, представляющий интересы Миронова, подал иск в Арбитражный суд. Суд признал автором фотографии Шугалея, так как он сохранил ее в формате JPEG, тем самым переработав. Турфирма не смогла доказать свое авторство или правомерность использования снимка. Кроме того, компания не указала автора и источник фотографии при публикации.