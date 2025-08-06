В Краснодарском крае увеличили производство мидий

Этот рост особенно значим с учётом того, что ноябрьские штормы 2023 года уничтожили 90 процентов коллекторов мидийных ферм в акваториях Анапы и Геленджика, поставив под угрозу всю отрасль марикультуры региона.
В регионе не только смогли восстановить производство моллюсков после разрушительной стихии, но и удвоили его объёмы.
После катастрофических штормов предприятия-производители мидий полностью пересмотрели подход к организации производства. Заменили повреждённые коллекторы на более устойчивые конструкции, оптимизировали расположение ферм с учётом гидрологических рисков и значительно расширили площади выращивания в защищённых бухтах.
Параллельно с восстановлением мидийных ферм в крае наблюдается значительный рост рыбоводства — общий объем производства товарной рыбы в первом полугодии 2025 года составил 24,6 тысячи тонн, что на 18,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основной прирост — 3,9 тысячи тонн — обеспечен за счёт увеличения производства карпа, растительноядных видов рыб и форели, тогда как производство устриц осталось на стабильном уровне — 18 тонн.
Специалисты прогнозируют, что к концу 2025 года отрасль марикультуры сможет установить новые рекорды производства. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий аквакультуры, которые позволяют минимизировать риски от возможных штормов и других природных катаклизмов.