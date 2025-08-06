Соседняя с Беларусью Латвия объявила ЧС в сельском хозяйстве из-за ливней

Правительство соседней с Беларусью Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, пишет БелТА.
Режим ЧС в агросекторе Латвии будет действовать до 4 ноября 2025-го. Это, как считают власти, поможет хозяйствам справиться с последствиями ливней, заморозков и затоплений. Так, с мая в различных регионах Латвии оказались затоплены посевы и посадки, полностью уничтожена часть урожая, затруднен доступ сельхозтехники к полям, некоторые из которых, вообще, не получилось засеять в этом году. Больше всего пострадали посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха, многолетних трав.
Избыток влаги вызвал гниение зерновых, бобовых, картофеля и других культур. Садоводам убытки нанесли весенние заморозки. В животноводстве места хранения кормов оказались затоплены. К слову, уже третий год подряд сельское хозяйство Латвии страдает от неблагоприятных погодных условий.
В Министерстве земледелия Латвии заявили о значительных убытках в сельском хозяйстве и угрозе жизнеспособности многих хозяйств. Кроме того, дополнительное давление оказывают высокие цены на средства защиты растений, минеральные удобрения и др.
Латвийские фермеры подали в Службу поддержки села информацию об убытках, подсчитав предварительно, что они составят около 64 миллионов евро.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался про уборочную кампанию в Беларуси и сказал, что надо ускоряться: «Ни в коем случае нельзя прошлепать этот год». Но еще президент попросил ответить без вранья на его вопрос: «Я думал, больше».
Накануне Белгидромет сказал, как частые дожди летом повлияли на картофель в Беларуси.
Тем временем около 80 тонн контрабандных фруктов из России не пустили в Беларусь.