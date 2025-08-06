Соседняя с Беларусью Латвия объявила ЧС в сельском хозяйстве из-за ливней

Режим ЧС в агросекторе Латвии будет действовать до 4 ноября 2025-го. Это, как считают власти, поможет хозяйствам справиться с последствиями ливней, заморозков и затоплений. Так, с мая в различных регионах Латвии оказались затоплены посевы и посадки, полностью уничтожена часть урожая, затруднен доступ сельхозтехники к полям, некоторые из которых, вообще, не получилось засеять в этом году. Больше всего пострадали посевы овса, яровой и озимой пшеницы, гороха, многолетних трав.