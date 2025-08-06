Чемезов и Мишустин обсудили перспективы развития казанских вертолетов «Ансат»

В ходе встречи Чемезов рассказал о планах по усовершенствованию авиационной техники. По его словам, ранее на вертолеты «Ансат» устанавливались импортные двигатели Pratt & Whitney. Однако теперь на них будут использоваться российские двигатели ВК-650 В. Эти же двигатели будут применяться и на вертолетах Ми-34.