Чемезов и Мишустин обсудили перспективы развития казанских вертолетов «Ансат»

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили перспективы развития казанских вертолетов «Ансат». Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.
В ходе встречи Чемезов рассказал о планах по усовершенствованию авиационной техники. По его словам, ранее на вертолеты «Ансат» устанавливались импортные двигатели Pratt & Whitney. Однако теперь на них будут использоваться российские двигатели ВК-650 В. Эти же двигатели будут применяться и на вертолетах Ми-34.
«Ансат» производится серийно на Казанском вертолетном заводе. Это легкий вертолет с двумя двигателями, который отличается самой просторной пассажирской кабиной в своем классе. Летательный аппарат способен перевозить до семи человек. Конструкция позволяет быстро переоборудовать его в грузовой или пассажирский вариант.
Напомним, в Казани 2 августа на празднике «Я выбираю небо» прошло авиашоу. Ранее его не проводили в целях безопасности.