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Ликвидацию башкирского Промтрансбанка отложили до сентября

Ликвидацию башкирского Промтрансбанка отложили до сентября.

Источник: Башинформ

Заседание по делу о ликвидации Промтрансбанка (ПТБ) Арбитражный суд отложил до 2 сентября, до момента, когда вступит в силу ранее принятое решение о банкротстве финансового учреждения.

Напомним, Центробанк лишил Промтрансбанк лицензии 15 апреля 2025 года. Уже спустя несколько дней АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам. Сообщалось, что бывшие клиенты Промтраснбанка уже получили возмещений на 4,5 млрд рублей.

Финансовое учреждение было зарегистрирован в Уфе в декабре 1993 года и считался единственным региональным банком в Башкирии.