В крае стали производить больше сыра

«Производство сыра развивается благодаря внедрению передовых технологий, освоению новых рецептур и использованию современного оборудования. Мы начинали с выпуска трех сортов сыра — “Буковинского”, “Российского” и “Брынзы”. Потом под руководством приглашенного опытного сыровара изучили многие рецепты и существенно расширили ассортимент. Вся продукция из собственного молока», — рассказывает технолог АО «Искра» Александра Сипцова. Благодаря стабильному спросу на отечественную молочную продукцию увеличивается и ассортимент сыров, произведенных в крае. Развивается также малое и фермерское сыроделие. Небольшие сыродельни адаптируются к изменениям спроса, экспериментируют с необычными рецептурами и формами. Ежегодно хозяйства региона производят более 600 тыс. тонн молока. Этого достаточно для стабильной работы молокоперерабатывающих предприятий. При финансовой поддержке государства в регионе реализуются инвестиционные проекты в сфере молокопереработки. Так, ЗАО «Назаровское» строит в Ачинске цех для производства сыра. Объект планируют ввести в эксплуатацию в следующем году. Проектная мощность — 370,5 тонны сыра в год. «Для поддержки товаропроизводителей предусмотрены субсидии на реализацию инвестиционных проектов, включая развитие молокоперерабатывающих производств. Также сельхозпредприятиям и фермерам частично возвращают затраты на производство молока», — отметила первый замминистра сельского хозяйства края Лариса Белецкая. Обучиться сыроделию можно в Красноярском государственном аграрном университете. Здесь азы производства сыра постигают не только студенты вуза, но и повышают квалификацию специалисты. В этом году КрасГАУ планирует открыть программу обучения приготовлению сыра в домашних условиях.