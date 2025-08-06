Просрочка, работники без медосмотров и фальсификат: что показали проверки молочной продукции в Прикамье

«Проверки выявили нарушения в хранении и сроках годности молочной продукции. Маркировка также не соответствовала требованиям, а ремонт оборудования проводился несвоевременно. К работе допускались сотрудники без медосмотров и обучения. В части молочной продукции были признаки фальсификации», — рассказали в пресс-службе управления.
Особую тревогу у сотрудников Роспотребнадзора вызывала подделка молочной продукции, когда вместо молочного жира добавляют растительный, чтобы снизить цену.
Проверки показали, что 4,6% проб не соответствуют нормам. При этом в молоке, которое продают в Пермском крае, не нашли антибиотиков, пестицидов или опасных бактерий.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Саратове после проведенных проверок было обнаружено 16 тысяч литров поддельных напитков и соусов. Для их производства злоумышленники организовали подпольный цех.