Просрочка, работники без медосмотров и фальсификат: что показали проверки молочной продукции в Прикамье

ПЕРМЬ, 6 августа, ФедералПресс. За шесть месяцев этого года сотрудники управления Роспотребнадзора в Пермском крае проверили 760 предприятий и магазинов, которые занимаются производством и продажей молочных продуктов. Оказалось, что нарушения есть на 16% проверенных объектов.