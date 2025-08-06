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Просрочка, работники без медосмотров и фальсификат: что показали проверки молочной продукции в Прикамье

ПЕРМЬ, 6 августа, ФедералПресс. За шесть месяцев этого года сотрудники управления Роспотребнадзора в Пермском крае проверили 760 предприятий и магазинов, которые занимаются производством и продажей молочных продуктов. Оказалось, что нарушения есть на 16% проверенных объектов.

Источник: РИА "Новости"

«Проверки выявили нарушения в хранении и сроках годности молочной продукции. Маркировка также не соответствовала требованиям, а ремонт оборудования проводился несвоевременно. К работе допускались сотрудники без медосмотров и обучения. В части молочной продукции были признаки фальсификации», — рассказали в пресс-службе управления.

Особую тревогу у сотрудников Роспотребнадзора вызывала подделка молочной продукции, когда вместо молочного жира добавляют растительный, чтобы снизить цену.

Проверки показали, что 4,6% проб не соответствуют нормам. При этом в молоке, которое продают в Пермском крае, не нашли антибиотиков, пестицидов или опасных бактерий.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Саратове после проведенных проверок было обнаружено 16 тысяч литров поддельных напитков и соусов. Для их производства злоумышленники организовали подпольный цех.