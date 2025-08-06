Выбран подрядчик, который завершит реконструкцию аэропорта Перми

Ранее контракт на реконструкцию дважды заключали с АО «Стройтрансгаз». Подрядчик начал работы в 2018 году, но летом 2021 года контракт был расторгнут. В сентябре 2022 года провели новую закупку и подписали контракт, который через месяц расторгли по инициативе подрядчика из-за расхождений между проектной документацией и реальными условиями местности.