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Выбран подрядчик, который завершит реконструкцию аэропорта Перми

Обновление перрона — необходимое условие для работы телетрапов.

Источник: Комсомольская правда

В Перми определили подрядчика для корректировки проекта и реконструкции инфраструктуры аэропорта, включающей перрон, рулёжные дорожки и инженерные сети. Им стало АО «Уралмостострой», сообщает Business-class.

Это уже второй случай, когда «Уралмостострой» завершает крупный инфраструктурный проект. Ранее компания реконструировала мост через Чусовую.

Ранее контракт на реконструкцию дважды заключали с АО «Стройтрансгаз». Подрядчик начал работы в 2018 году, но летом 2021 года контракт был расторгнут. В сентябре 2022 года провели новую закупку и подписали контракт, который через месяц расторгли по инициативе подрядчика из-за расхождений между проектной документацией и реальными условиями местности.

Новый подрядчик должен скорректировать проект и реализовать его, выполнив инженерные изыскания, проектирование и реконструкцию. Срок исполнения контракта — до 30 сентября 2026 года. Завершение работ по перрону необходимо для ввода в эксплуатацию телетрапов в аэропорту Перми.