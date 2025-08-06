В красноярском Солнечном может появиться еще одна площадка КРТ

В красноярском микрорайоне Солнечный может появиться еще одна площадка КРТ. В городском департаменте градостроительства сообщили, что участок площадью почти 15 гектаров около улицы Светлова находится в собственности у застройщика.
Компания уже разработала концепцию комплексного развития территории по инициативе правообладателя. Помимо жилых домов, здесь предлагают разместить: детский сад на 300 мест, библиотеку, поликлинику, участковый пункт полиции, торговый центр со спорткомплексом, парк и многоуровневые парковки.
Концепцию рассмотрели в мэрии. Сейчас застройщик устраняет замечания.
Добавим, что сейчас в Красноярске реализуется 24 договора КРТ.