Крупнейший производитель мяса в Приангарье получил субсидии

Глава региона обсудил с руководством предприятия вопросы повышения эффективности производства, перспективы развития на ближайшие пять лет и меры государственной поддержки. В текущем году АО «Приморский» получило более 75 млн рублей субсидий на развитие племенного и мясного животноводства, агротехнологические работы, лизинг, производство и реализацию зерновых культур.