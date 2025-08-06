Крупнейший производитель мяса в Приангарье получил субсидии

Это сельскохозяйственное предприятие специализируется на мясном животноводстве и является одним из крупнейших производителей мяса и мясной продукции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава региона обсудил с руководством предприятия вопросы повышения эффективности производства, перспективы развития на ближайшие пять лет и меры государственной поддержки. В текущем году АО «Приморский» получило более 75 млн рублей субсидий на развитие племенного и мясного животноводства, агротехнологические работы, лизинг, производство и реализацию зерновых культур.