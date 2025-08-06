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Крупнейший производитель мяса в Приангарье получил субсидии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил АО «Приморский» в Нукутском районе.

Источник: Правительство Иркутской области

Это сельскохозяйственное предприятие специализируется на мясном животноводстве и является одним из крупнейших производителей мяса и мясной продукции в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона обсудил с руководством предприятия вопросы повышения эффективности производства, перспективы развития на ближайшие пять лет и меры государственной поддержки. В текущем году АО «Приморский» получило более 75 млн рублей субсидий на развитие племенного и мясного животноводства, агротехнологические работы, лизинг, производство и реализацию зерновых культур.