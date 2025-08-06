Женщина из Омской области отсудила у работодателя 200 тысяч за травму на работе

Как установили надзорные органы, в январе 2024 года жительница Тары получила серьёзные травмы позвоночника и грудной клетки после падения со стремянки при перемещении коробок. Работодатель, по данным проверки, не обеспечил безопасные условия труда, что и стало причиной происшествия.