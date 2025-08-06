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Женщина из Омской области отсудила у работодателя 200 тысяч за травму на работе

В Тарском районе Омской области бывшая сотрудница одной из торговых точек добилась через суд компенсации за травму, полученную во время работы.

Источник: Freepik

В Тарском районе Омской области бывшая сотрудница одной из торговых точек добилась через суд компенсации за травму, полученную во время работы. Основанием для разбирательства стала проверка, проведённая межрайонной прокуратурой по её обращению.

Как установили надзорные органы, в январе 2024 года жительница Тары получила серьёзные травмы позвоночника и грудной клетки после падения со стремянки при перемещении коробок. Работодатель, по данным проверки, не обеспечил безопасные условия труда, что и стало причиной происшествия.

Прокуратура направила в суд иск в интересах пострадавшей. Тарский городской суд встал на её сторону и постановил взыскать с организации 200 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда. Судебное решение уже вступило в силу.