Акции Красноярского ЭВРЗ на 97 миллионов купил бизнесмен из Москвы

Завод пытаются продать уже давно. Владелец контрольного пакета акций — строительная компания «Афина Паллада» из Новосибирска. В 2017 году ее признали банкротом. Дела на ЭВРЗ давно идут не так, как хотелось бы. Однако он имеет стратегическое значение, поэтому все предложения закрыть, снести и отдать под застройку гражданскими объектами отметаются.