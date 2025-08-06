Акции Красноярского ЭВРЗ на 97 миллионов купил бизнесмен из Москвы

Акции Красноярского электровагоноремонтного завода на сумму 97,1 миллиона рублей приобрел бизнесмен из Москвы. В такую сумму оценен пакет из 124,4 тысяч акций — это 8% ценных бумаг предприятия. Причем покупатель стал единственным участником торгов и фактически приобрел лот за первоначально назначенную сумму.
Завод пытаются продать уже давно. Владелец контрольного пакета акций — строительная компания «Афина Паллада» из Новосибирска. В 2017 году ее признали банкротом. Дела на ЭВРЗ давно идут не так, как хотелось бы. Однако он имеет стратегическое значение, поэтому все предложения закрыть, снести и отдать под застройку гражданскими объектами отметаются.
Добавим, что на последние торги в июле этого года было выставлено 67,6% акций по общей цене в 821 миллион рублей. Они разбиты на восемь лотов. Один из них и приобрел московский бизнесмен. Для каких целей — не уточняется.