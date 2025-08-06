Крупнейший в Европе льноперерабатывающий завод заработал на Дону

«Есть все предпосылки к тому, чтобы новое производство стало одним из сильнейших игроков в этой сфере в глобальном масштабе. Сейчас растет спрос на льняное масло и жмых, особенно в сегментах здорового питания, фармацевтики, кормовой промышленности. Неслучайно предприятие расположено вблизи портовых мощностей, что упрощает экспорт продукции», — прокомментировал Игорь Бураков.