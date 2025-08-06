Минтруд РФ: спрос на айтишников в Воронежской области сохранится до 2030 года

Как следует из прогноза Минтруда РФ, оптимальное число «инженеров по телекоммуникациям» в Воронежской области в 2025 году составляет 3,73 тыс. человек. К 2029 году региону будет нужно 4,05 тыс. специалистов. Для «инженеров-электроников» эти показатели составят 2,11 тыс. и 2,16 тыс. человек соответственно.