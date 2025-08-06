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Рынок недвижимости Узбекистана вырос на 12% за полгода — ЦБ

В Узбекистане за первое полугодие число сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости достигло 148,4 тыс. Годовой прирост составил 12,1%, следует из отчета ЦБ республики.

На рост показателя повлияли увеличение ипотечных кредитов, повышение доходов узбекистанцев и инвестиции в возведение жилья.

«Во втором квартале темпы выдачи ипотечных кредитов ускорились, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — следует из отчета.

При этом активность на первичном рынке недвижимости поддерживается за счет высокого темпа строительства и инвестиций.

За первое полугодие рост строительства составил 10,7%. Вложения в строительную отрасль выросли до 7,9%. В прошлом полугодии показатель оценивался в 4,7%. Кроме того, застройщики предлагают гибкие условия оплаты.

Если говорить о стоимость жилья, то по итогам июня цены в сумах на первичном рынке за год выросли на 2,6%, в долларах — на 2,1%. Вторичка в нацвалюте подорожала на 2,5%, в долларах — на 2%.