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Красноярские производители переходят на «Честный знак»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 сентября 2025 года для бизнеса Красноярского края вводятся новые требования по маркировке товаров.

Источник: с ТГ-канала Минпрома края

В рамках постановлений Правительства РФ все производители, импортёры и розничные продавцы, работающие со строительными материалами, спортивным питанием, детскими товарами и сладостями, должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» и подготовиться к маркировке своей продукции.

Также ужесточаются требования к обороту пива: теперь система «Честный знак» будет автоматически сверять данные с ЕГАИС, при несоответствии товар не допустят к продаже. Решение позволит синхронизировать сведения в государственных информационных системах и создать дополнительные возможности для пресечения незаконного оборота пива и пивных напитков.

«Мы рекомендуем бизнесу не откладывать регистрацию в системе маркировки и настройку соответствующих бизнес-процессов. Понимаем, что переход на новую систему маркировки требует времени и ресурсов от бизнеса. Наша задача — оказать предпринимателям необходимую методическую поддержку, помочь адаптироваться к изменениям и минимизировать возможные сбои в работе», — подчеркнул министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.

Для получения дополнительной информации предприниматели могут обратиться в министерство промышленности и торговли Красноярского края по телефону: 8 (391) 222−51−00.