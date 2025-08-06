Красноярские производители переходят на «Честный знак»

В рамках постановлений Правительства РФ все производители, импортёры и розничные продавцы, работающие со строительными материалами, спортивным питанием, детскими товарами и сладостями, должны зарегистрироваться в системе «Честный знак» и подготовиться к маркировке своей продукции.
Также ужесточаются требования к обороту пива: теперь система «Честный знак» будет автоматически сверять данные с ЕГАИС, при несоответствии товар не допустят к продаже. Решение позволит синхронизировать сведения в государственных информационных системах и создать дополнительные возможности для пресечения незаконного оборота пива и пивных напитков.
«Мы рекомендуем бизнесу не откладывать регистрацию в системе маркировки и настройку соответствующих бизнес-процессов. Понимаем, что переход на новую систему маркировки требует времени и ресурсов от бизнеса. Наша задача — оказать предпринимателям необходимую методическую поддержку, помочь адаптироваться к изменениям и минимизировать возможные сбои в работе», — подчеркнул министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.
Для получения дополнительной информации предприниматели могут обратиться в министерство промышленности и торговли Красноярского края по телефону: