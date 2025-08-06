Красноярские производители переходят на «Честный знак»

«Мы рекомендуем бизнесу не откладывать регистрацию в системе маркировки и настройку соответствующих бизнес-процессов. Понимаем, что переход на новую систему маркировки требует времени и ресурсов от бизнеса. Наша задача — оказать предпринимателям необходимую методическую поддержку, помочь адаптироваться к изменениям и минимизировать возможные сбои в работе», — подчеркнул министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.