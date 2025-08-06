Автоперевозчики пожаловались в Роскомнадзор из-за сбоев со связью на дороге

От отключения сетевого подключения страдают как водители грузовиков, так и легковых автомобилей, которые без привычных подсказок системы попадают на большое количество штрафов. Кроме того, со сложностями сталкиваются жители городов, поселков и деревень вблизи источников помех — в моменты сбоев они не могут вызвать скорую помощь и пожарных.