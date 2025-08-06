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Индонезия и Узбекистан договорились увеличить число авиарейсов в девять раз

Индонезия и Узбекистан договорились увеличить максимальное количество авиарейсов между странами с трех до 28 в неделю, сообщил Минтранс РУз. Авиационное соглашение подписали во время визита делегации ведомства в Джакарту.

Источник: Минтранс РУз

Согласно документу, узбекистанские авиакомпании смогут еженедельно совершать по 14 грузовых и пассажирских рейсов. Помимо Джакарты и Бали отечественные перевозчики получат право приземляться в Денпасаре, Сурабае, Медане и других крупных городах страны.

Индонезийские авиакомпании смогут летать во все международные аэропорты Узбекистана. Также стороны отменят взаимные ограничения пассажировместимости и грузоподъемности авиатранспорта.

По прогнозам Минтранса РУз, прямые перелеты между Индонезией и Узбекистаном будут пользоваться популярностью у туристов и паломников. В дальнейшем страны смогут увеличить количество взаимных рейсов с помощью обмена письмами между авиационными ведомствами.

На встрече стороны осудили перевозку туристов из Центральной Азии в Индонезию через аэропорты Узбекистана.