Индонезия и Узбекистан договорились увеличить число авиарейсов в девять раз

Согласно документу, узбекистанские авиакомпании смогут еженедельно совершать по 14 грузовых и пассажирских рейсов. Помимо Джакарты и Бали отечественные перевозчики получат право приземляться в Денпасаре, Сурабае, Медане и других крупных городах страны.
Индонезийские авиакомпании смогут летать во все международные аэропорты Узбекистана. Также стороны отменят взаимные ограничения пассажировместимости и грузоподъемности авиатранспорта.
По прогнозам Минтранса РУз, прямые перелеты между Индонезией и Узбекистаном будут пользоваться популярностью у туристов и паломников. В дальнейшем страны смогут увеличить количество взаимных рейсов с помощью обмена письмами между авиационными ведомствами.
На встрече стороны осудили перевозку туристов из Центральной Азии в Индонезию через аэропорты Узбекистана.