Индонезия и Узбекистан договорились увеличить число авиарейсов в девять раз

По прогнозам Минтранса РУз, прямые перелеты между Индонезией и Узбекистаном будут пользоваться популярностью у туристов и паломников. В дальнейшем страны смогут увеличить количество взаимных рейсов с помощью обмена письмами между авиационными ведомствами.