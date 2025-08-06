Госдума рассмотрит вопрос ужесточения законодательства для питбайкеров

За сокрытие с места аварии водителя лишат права управления ТС или арестуют на срок до 15 суток. Однако наказать нарушителя ПДД получится при условии, если он старше 16 лет, подчеркнул юрист. Если водитель младше, то к ответственности привлекут его родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание.