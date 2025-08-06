Цены на овощи в Крыму — что почем

Килограмм молодой капусты на рынке сейчас можно купить в среднем за 35 рублей, картошка обойдется примерно в 45 рублей, а морковь и лук — 25−45 рублей. Свеклу продают, в основном, за 25 рублей за кг. Что касается огурцов и помидоров, то их цена варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от сорта и происхождения.