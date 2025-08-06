Цены на овощи в Крыму — что почем

Как рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук, овощи с начала лета подешевели в среднем на 30−40%.
«Больше всего подешевел картофель, его цена снизилась до 50% с начала июня», — сказал он.
Помидоры и огурцы, по словам Анатолия Гука, тоже падают в цене.
Это замечают и сами крымчане.
«Зимой было дороговато, сейчас цены ниже. Огурцы и помидоры действительно подешевели. Выбор неплохой, есть подешевле и подороже», — сказал один из покупателей на рынке.
Килограмм молодой капусты на рынке сейчас можно купить в среднем за 35 рублей, картошка обойдется примерно в 45 рублей, а морковь и лук — 25−45 рублей. Свеклу продают, в основном, за 25 рублей за кг. Что касается огурцов и помидоров, то их цена варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от сорта и происхождения.
По словам представители министерства, как и в прошлые годы, цены будут снижаться вплоть до зимы.
«Сейчас видим тенденцию на снижение цен на сезонные товары и овощную группу. Пика (снижения — ред.) мы достигнем в сентябре-октябре», — добавил Гук.
Он также отметил, что в Крыму цены на эти продукты ниже, чем в соседних регионах. По оценкам Минпромторга, примерно на 20%.
Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. Особое внимание, по его словам, уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства.