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Цены на овощи в Крыму — что почем

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. В Крыму капуста, картошка, свекла — то, без чего нельзя сварить классический борщ, падают в цене. Об этом говорят результаты регулярных мониторингов республиканского министерства промышленности и торговли. Очередную проверку представители ведомства провели на оптовом рынке Симферополя, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал журналистам начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров минпромторга РК Анатолий Гук, овощи с начала лета подешевели в среднем на 30−40%.

«Больше всего подешевел картофель, его цена снизилась до 50% с начала июня», — сказал он.

Помидоры и огурцы, по словам Анатолия Гука, тоже падают в цене.

Это замечают и сами крымчане.

«Зимой было дороговато, сейчас цены ниже. Огурцы и помидоры действительно подешевели. Выбор неплохой, есть подешевле и подороже», — сказал один из покупателей на рынке.

Килограмм молодой капусты на рынке сейчас можно купить в среднем за 35 рублей, картошка обойдется примерно в 45 рублей, а морковь и лук — 25−45 рублей. Свеклу продают, в основном, за 25 рублей за кг. Что касается огурцов и помидоров, то их цена варьируется от 50 до 100 рублей в зависимости от сорта и происхождения.

По словам представители министерства, как и в прошлые годы, цены будут снижаться вплоть до зимы.

«Сейчас видим тенденцию на снижение цен на сезонные товары и овощную группу. Пика (снижения — ред.) мы достигнем в сентябре-октябре», — добавил Гук.

Он также отметил, что в Крыму цены на эти продукты ниже, чем в соседних регионах. По оценкам Минпромторга, примерно на 20%.

Несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем, заявлял ранее министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк. Особое внимание, по его словам, уделено мониторингу рынка и оперативной корректировке производства.