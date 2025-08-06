Неиспользуемые земли изъяли у ТОО в Жамбылской области

«Прокуратурой Сарысуского района проведен анализ по вопросу целевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения. В ходе анализа установлено, что ТОО “К” с момента предоставления земельного участка в 2023 году не использовало его по назначению», — говорится в сообщении.
Общая площадь неосвоенной земли составила 4995 га, ее кадастровая стоимость — более Т27,9 млн. По акту прокурорского реагирования участок был изъят и возвращен в государственный земельный фонд.
На сегодняшний день земли переданы жителям Камкалинского сельского округа для организации выпаса скота.