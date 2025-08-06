Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неиспользуемые земли изъяли у ТОО в Жамбылской области

Тараз. 6 августа. КазТАГ — В Сарысуском районе установлено, что ТОО «К» не использовало по назначению земельный участок, предоставленный в 2023 году, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«Прокуратурой Сарысуского района проведен анализ по вопросу целевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения. В ходе анализа установлено, что ТОО “К” с момента предоставления земельного участка в 2023 году не использовало его по назначению», — говорится в сообщении.

Общая площадь неосвоенной земли составила 4995 га, ее кадастровая стоимость — более Т27,9 млн. По акту прокурорского реагирования участок был изъят и возвращен в государственный земельный фонд.

На сегодняшний день земли переданы жителям Камкалинского сельского округа для организации выпаса скота.