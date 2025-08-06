В Ленинском округе Омска снесут два аварийных дома

Мэрия Омска объявила аварийными два многоквартирных дома в Ленинском округе. Один из них находится по адресу: улица Литейная, 23, на Московке, другой — по улице Урожайной, 35, в Порт-Артуре. Оба здания подлежат сносу, а жильцов нужно расселить до 31 декабря 2032 года.
Оба дома одноэтажные, но вмещают несколько квартир. Дом на Литейной был построен в 1957 году, а на Урожайной — в 1938 году. Аварийный статус этих зданий был утверждён 8 июля после решения комиссии.
Кроме того, мэрия признала непригодными для проживания ещё два объекта. Это частный дом на улице 19-я Линия, дом 6Б, и квартира в двухэтажном доме по адресу: посёлок Кирпичный завод № 7, дом 16. В отношении второго объекта департамент жилищной политики должен предложить варианты дальнейшего использования этого помещения до конца 2032 года.