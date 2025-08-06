В Ленинском округе Омска снесут два аварийных дома

Мэрия Омска объявила аварийными два многоквартирных дома в Ленинском округе. Один из них находится по адресу: улица Литейная, 23, на Московке, другой — по улице Урожайной, 35, в Порт-Артуре. Оба здания подлежат сносу, а жильцов нужно расселить до 31 декабря 2032 года.