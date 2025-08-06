Белорусский рубль ослаб к основным валютам на торгах 6 августа

Доллар подорожал на Br0,0088 — его курс равен Br3,007 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0147 и составил Br4,1126 за 10 юаней.
Курс российского рубля поднялся на Br0,0031 и составил Br3,6949 за 100 российских рублей.
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар, юань, российский рубль подорожали на торгах 6 августа. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0088 — его курс равен Br3,007 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0147 и составил Br4,1126 за 10 юаней.
Курс российского рубля поднялся на Br0,0031 и составил Br3,6949 за 100 российских рублей.