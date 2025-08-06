На Кубани запускают новые импортозамещающие производства

В Краснодарском крае продолжается реализация программы поддержки промышленных предприятий. Как сообщили в региональном министерстве промышленности, Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил выделение займа заводу тяжелого станкостроения на модернизацию производства, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Программа «Импортозамещение» с льготной ставкой действует уже три года. В прошлом году максимальный размер займа для станкостроительных предприятий увеличили до 500 миллионов рублей. Эти средства позволили наладить выпуск уникальных пятиосевых обрабатывающих центров с ЧПУ, не имеющих аналогов в России. Такое оборудование востребовано в авиакосмической отрасли, машиностроении и других высокотехнологичных сферах.
Кроме того, фонд одобрил финансирование еще двум предприятиям. Фармацевтическая компания из Крымского района и сыродельный завод из Ленинградского района получат в общей сложности около 70 миллионов рублей. Эти средства пойдут на закупку сырья и модернизацию оборудования, включая производство сыров с белой плесенью, рассказали в Фонде развития промышленности региона.
Фонд развития промышленности Краснодарского края работает с 2018 года. За это время было выдано 360 льготных займов на сумму более 11,3 миллиарда рублей. Сейчас организации могут воспользоваться 13 программами поддержки, 9 из которых реализуются за счет краевого бюджета.