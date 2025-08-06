На Кубани запускают новые импортозамещающие производства

Программа «Импортозамещение» с льготной ставкой действует уже три года. В прошлом году максимальный размер займа для станкостроительных предприятий увеличили до 500 миллионов рублей. Эти средства позволили наладить выпуск уникальных пятиосевых обрабатывающих центров с ЧПУ, не имеющих аналогов в России. Такое оборудование востребовано в авиакосмической отрасли, машиностроении и других высокотехнологичных сферах.