В Самарской области многодетным семьям выделят по 11 тысяч рублей

В Самарской области стартовала мера социальной поддержки многодетных семей: на каждого школьника в таких семьях выделяется по 11 тысяч рублей для приобретения школьной и спортивной формы.
Мера реализуется в рамках национального проекта «Семья», утвержденного по решению Президента России Владимира Путина. Получение выплаты не зависит от уровня дохода семьи.
Подать заявление можно с 1 августа по 31 октября через портал «Госуслуги» или лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.
В 63 регионе в многодетных семьях воспитываются 64,5 тысячи школьников.
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