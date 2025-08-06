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В Самарской области многодетным семьям выделят по 11 тысяч рублей

В Самарской области стартовала мера социальной поддержки многодетных семей: на каждого школьника в таких семьях выделяется по 11 тысяч рублей для приобретения школьной и спортивной формы.

В Самарской области стартовала мера социальной поддержки многодетных семей: на каждого школьника в таких семьях выделяется по 11 тысяч рублей для приобретения школьной и спортивной формы.

Мера реализуется в рамках национального проекта «Семья», утвержденного по решению Президента России Владимира Путина. Получение выплаты не зависит от уровня дохода семьи.

Подать заявление можно с 1 августа по 31 октября через портал «Госуслуги» или лично в управление социальной защиты населения по месту жительства.

В 63 регионе в многодетных семьях воспитываются 64,5 тысячи школьников.

Ранее мы писали, что в областной столице благоустроят пристань у «Кинапа» в 2026 году, а также планируют ввести рейтинг муниципалитетов.