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Нацбанк вводит в Беларуси общий стандарт безопасности транзакций

Предполагается, что единообразие антифрод-систем позволит эффективнее противостоять атакам кибермошенников.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Единый стандарт антифрод-систем для обеспечения безопасности транзакций планируется ввести для всех банков в республике уже в ближайшее время, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Беларуси.

Противодействие кибермошенничеству обсудили руководители и специалисты Нацбанка, МВД, Следственного комитета, а также коммерческих банков.

«В республике уже длительное время ведется совместная результативная работа правоохранительных органов и банковского сообщества по противодействию кибермошенничеству. Высокую эффективность демонстрирует Автоматизированная система обработки инцидентов Национального банка (АСОИ), введенная в эксплуатацию в марте 2024 года», — рассказал на рабочем совещании зампред правления Нацбанка Андрей Картун.

Он указал на то, что нельзя останавливаться на достигнутом — необходимо совершенствовать защитные механизмы. В качестве текущей проблемы Картун назвал различие защитных систем в финансовых учреждениях, что создает определенные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

Планируется, что новый единый стандарт поможет обеспечить безопасность транзакций и оградить клиентов от мошенников.

Антифрод-система используется интернет-магазинами, платежными сервисами и банками. Она собирает и анализирует комплекс данных и принимает решение о, например, блокировке перевода. На каждом подобном случае программа самообучается, чтобы в дальнейшем работать еще эффективнее.