Нацбанк вводит в Беларуси общий стандарт безопасности транзакций

Он указал на то, что нельзя останавливаться на достигнутом — необходимо совершенствовать защитные механизмы. В качестве текущей проблемы Картун назвал различие защитных систем в финансовых учреждениях, что создает определенные уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.