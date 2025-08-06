Малый и средний бизнес Самарской области привлекли 800 миллионов на инвестпроекты

«Льготное финансирование — востребованный инструмент поддержки бизнеса. Мы отмечаем, что в свое развитие активно инвестируют не только зрелые, но и молодые предприятия. Они запускают новые проекты, осваивают новые направления работы, расширяют ассортимент, масштабируются и создают рабочие места. Мы со своей стороны всегда готовы помочь предпринимателям в их стремлении к росту, а значит — укреплению региональной экономики», — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.