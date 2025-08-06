Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Татарстан может начать прямые поставки продукции в Афганистан

Встречи между руководителями промышленных компаний, занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых, а также экспортом продукции из Татарстана, прошли в Кабуле в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Афганистан.

Источник: ИА Татар-информ

«На сегодняшний день Афганистан закупает татарстанскую продукцию через цепочку посреднических фирм. Признание Исламского эмирата Афганистан Россией открыло возможность выстроить логистику прямых поставок, что позволит снизить издержки и повысить контроль за качеством экспортируемой продукции», — поделился с журналистом «Татар-информа» глава Российского делового центра Афганистана Рустам Хабибуллин.

Он добавил, что это — важный момент для развития торгово-экономических отношений между Татарстаном и Афганистаном.