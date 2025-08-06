Депутат: за последние годы экспорт белорусских товаров и услуг в Африку увеличился более чем в четыре раза

«Мы обсудили проект закона “О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Уганда об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов”. Это очень важный документ, который позволит интенсифицировать связи между нашими странами в духе выполнения поручений главы государства, которые были даны на большом совещании дипломатического корпуса, проведенном недавно в Минске, — рассказал Олег Дьяченко. — Сегодня контакты между Республикой Беларусь и странами Глобального Юга, в том числе Африканского континента, развиваются очень динамично. Установлены очень хорошие взаимоотношения, в первую очередь торгово-экономические и политические, с такими странами, как Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Египет, ЮАР, Кения. Хорошие отношения у нас развиваются с Эфиопией. И то, что мы сегодня делаем для того, чтобы на парламентском уровне обеспечить развитие взаимовыгодных связей, очень важно».