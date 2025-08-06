Депутат: за последние годы экспорт белорусских товаров и услуг в Африку увеличился более чем в четыре раза

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние годы экспорт белорусских товаров и услуг в страны Африки увеличился более чем в четыре раза, сообщил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Олег Дьяченко, передает корреспондент БЕЛТА.
В Палату представителей к третьей сессии внесено уже 13 законопроектов Рачков: Африка — одно из важнейших направлений межпарламентского сотрудничества для Беларуси.
Сегодня состоялось заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Депутаты обсудили актуальные вопросы развития межпарламентского сотрудничества с парламентами африканских стран в контексте национальных внешнеполитических задач.
«Мы обсудили проект закона “О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Уганда об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов”. Это очень важный документ, который позволит интенсифицировать связи между нашими странами в духе выполнения поручений главы государства, которые были даны на большом совещании дипломатического корпуса, проведенном недавно в Минске, — рассказал Олег Дьяченко. — Сегодня контакты между Республикой Беларусь и странами Глобального Юга, в том числе Африканского континента, развиваются очень динамично. Установлены очень хорошие взаимоотношения, в первую очередь торгово-экономические и политические, с такими странами, как Зимбабве, Экваториальная Гвинея, Египет, ЮАР, Кения. Хорошие отношения у нас развиваются с Эфиопией. И то, что мы сегодня делаем для того, чтобы на парламентском уровне обеспечить развитие взаимовыгодных связей, очень важно».
Благодаря этой работе возрастает и товарооборот между нашими странами, отметил депутат. «За последние годы экспорт белорусских товаров и услуг в страны Африки увеличился более чем в четыре раза. Но на этом не следует останавливаться. Мы будем плотнее работать с африканским рынком по поставке туда наших машин сельхозназначения, специальной техники и продовольствия, поскольку белорусское продовольствие высококачественное и очень востребовано на рынках африканских стран», — отметил депутат.
«Очень важное значение мы придаем развитию межпарламентских связей. Недавно председатель Палаты представителей посетил Арабскую Республику Египет, принимал участие в пленарном заседании Панафриканского парламента в ЮАР. Это хороший задел для дальнейшей законотворческой деятельности, поскольку мы поддерживаем дипломатические отношения с 52 из 54 африканских государств. Сегодня важно и на парламентском уровне расширить зоны нашего влияния на Африканском континенте и более тесно работать с нашими коллегами по парламентам», — дополнил Олег Дьяченко. -0-
Фото Николая Петрова.