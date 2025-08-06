Путин изменит условия льготной ипотеки

Программы льготной ипотеки в России изменятся, или их вовсе свернут. На открытии новых инфраструктурных объектов в регионах 6 августа президент Владимир Путин выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, в котором чиновник дал понять, что пока и население, и бизнес нуждаются в такой помощи. Но, как объяснила URA.RU вице-президент Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди, все может измениться, когда ситуация на рынке стабилизируется, а ключевая ставка упадет до 10%.