Путин изменит условия льготной ипотеки

Президент Владимир Путин заявил, что строительная отрасль активно развивается.
Программы льготной ипотеки в России изменятся, или их вовсе свернут. На открытии новых инфраструктурных объектов в регионах 6 августа президент Владимир Путин выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, в котором чиновник дал понять, что пока и население, и бизнес нуждаются в такой помощи. Но, как объяснила URA.RU вице-президент Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди, все может измениться, когда ситуация на рынке стабилизируется, а ключевая ставка упадет до 10%.
Сегодняшнее открытие новых объектов в ряде регионов страны было приурочено ко Дню строителя, который будет отмечаться 10 августа. Собственно, поэтому президент Путин и начал свое выступление с поздравлений работников и ветеранов этой сферы. «Это важнейшая отрасль по праву считается одним из локомотивов российской экономики», — подчеркнул Путин.
Строительство помогает повысить качество жизни россиян, заявил Владимир ПутинФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В России с 2019 года построили около 630 млн квадратных метров жилья, благодаря этому более 25 млн российских семей улучшили свои жилищные условия, отметил президент. Путин выразил уверенность, что строительный комплекс выполнит все поставленные задачи на отлично. Он также отметил хорошие темпы и в дорожном строительстве.
В целом о ситуации в отрасли рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он сообщил, что «в текущих экономических условиях, наблюдается определенное замедление в сфере жилищного строительства». Но ситуация, заверил Хуснуллин, «находится под контролем». Сегодня максимально востребованы меры поддержки, поэтому существуют семейная, дальневосточная, сельская ипотеки.
В Перми открылся долгожданный зоопаркФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Все это время на видеосвязи с Кремлем были регионы, где завершилось строительство новых социальных и инфраструктурных объектов. В Комсомольске-на-Амуре открыта набережная реки Амур, в Перми — зоопарк, в Брянской области — путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча на автомобильной дороге Брянск — Новозыбков — Унеча, в городе Копейске Челябинской области — детский сад, а в поселке Шамхал Республики Дагестан — средняя общеобразовательная школа № 49.
Введение новых объектов стимулирует строительство жилья, объясняет эксперт Татьяна Полиди. «Целый комплекс мер направлен на развитие коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры в городах именно для того, чтобы поддержать градостроительный потенциал», — заявила Полиди.
Россияне не только покупают квартиры, но и стали чаще строить домаФото: Илья Московец © URA.RU.
Рекордные темпы жилищного строительства Полиди объяснила тем, что в последние годы, помимо многоэтажных домов резко выросла доля индивидуального жилищного строительства, появилась возможность получения кредита на эти цели. «Речь идет не только о профессиональном девелопменте, когда застройщики строят квартиры», — добавила она.
Власти поддерживают строительную отрасль, выделяя значительные бюджетные средства на льготные программы. Весной 2020 года в России стали особенно активно внедряться программы льготной ипотеки в ответ на экономические сложности, вызванные пандемией COVID-19.
В России фактически пропала рыночная ипотека из-за слишком высоких процентов и ценФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
«Льготная ипотека имела своей целью обеспечить непрерывность строительного процесса, который в среднем занимает три-пять лет, чтобы у нас не оказалось провала по запускам новых проектов из-за того, что люди просто перестали бы брать ипотечные кредиты», — пояснила Полиди.
Подобные меры поддержки позволили сохранить объемы строительства, но привели к росту цен на недвижимость. Для тех, кто не может пользоваться льготными кредитами, квартиры просто стали менее доступными.
«В будущем программы поддержки будут проводиться более аккуратно. Предложения по сокращению целевых групп получателей льгот на покупку жилья, вообще льготных программ, уже есть. Когда будет снижена ключевая ставка, льготные программы уйдут в прошлое», — прогнозирует Полиди.
Власти откажутся от поддержки при покупке жилья, когда ситуация на рынке стабилизируется, считает эксперт. Это произойдет при ключевой ставке в 10% и ниже.
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«Ипотека в России развивалась в условиях двузначных ставок. Другое дело, что 18 процентов — это запретительно дорого. С учетом особенностей нашей экономики и других условий рынок недвижимости будет развиваться даже при ключевой ставке в 10 процентов. Тогда рыночные ставки по ипотеке будут где-то на уровне 12−13 процентов, в этих условиях мы можем вернуться к массовой ипотеке», — заключила Полиди.