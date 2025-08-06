Трамп кует новую власть, выбивая табуретку из-под ФРС

Содержание всех «ревущих 20-х» годов нашего столетия заключается в отчаянных арьергардных боях финансовых спекулянтов за сохранение характера власти (которая под влиянием технологического прогресса неумолимо перетекает из привычной денежной формы в информационную инфраструктуру). Именно в этих боях, а не в грезах провидцев и лабораториях мечтателей, на самом деле выковывается общее будущее как всех противоборствующих сторон, так и тех частей человечества, которые в силу своего недостаточного развития не только не участвуют в них сознательно (так как неосознанно в них поневоле вовлечены все), но даже и не подозревают о них.