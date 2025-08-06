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Индия и РФ расширили сотрудничество по производству алюминия и удобрений

В Нью-Дели состоялось заседание индийско-российской рабочей группы.

Источник: Аргументы и факты

Нью-Дели и Москва решили углубить экономическое сотрудничество по ряду направлений, сообщило индийское министерство торговли и промышленности по итогам 11-го заседания индийско-российской рабочей группы по модернизации и промышленному сотрудничеству.

«Обе стороны приветствовали расширение сотрудничества в области производства алюминия, удобрений и железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что стороны также намерены наращивать потенциал и передачу технологий в области оборудования для горнодобывающего сектора, геологоразведочных работ и обращения с отходами.

Напомним, Трамп ввел с 27 августа доппошлину в 25% на импорт из Индии за закупки нефти РФ.

Официальный представитель индийского МИД Индии Рандхир Джайсвал ранее заявлял о необоснованности нападок США и Евросоюза, касающихся импорта нефти из России, и отметил, что Нью-Дели примет меры для защиты своих интересов.

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