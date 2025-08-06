Индекс Мосбиржи вырос на 2,5%, обновив максимум за месяц

Отмечается, что все акции в индексе Мосбиржи повысились и вышли в плюс после сообщения издания The New York Times о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил глава Белого дома, это может произойти уже на следующей неделе.