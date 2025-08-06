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Индекс Мосбиржи вырос на 2,5%, обновив максимум за месяц

Акции в индексе Мосбиржи вышли в плюс на фоне заявления Трампа о намерении лично встретиться с Владимиром Путиным на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Индекс Московской биржи вырос на 2,5%, достигнув максимума за месяц в среду, 6 августа. Об этом свидетельствуют данные веб-сервиса TradingView.

Согласно источнику, индекс IMOEX2 на пике прибавил 2,53%, достигнув показателя в 2861,49 пунктов. Это стало новым максимумом с 6 июля.

Отмечается, что все акции в индексе Мосбиржи повысились и вышли в плюс после сообщения издания The New York Times о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил глава Белого дома, это может произойти уже на следующей неделе.

Ранее KP.RU сообщал, что индекс Мосбиржи ускорил снижение после заявлений Дональда Трампа о перемещении атомных подлодок в "соответствующие регионы.

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