Поставлена точка в скандале с удалением альбома Гуфа «Город дорог»

Предприниматель также выразил недоумение, почему сам Гуф, чьи концерты регулярно собирают аншлаги, до сих пор не выкупил права на альбом у лейбла, который, по его мнению, уже два десятилетия получает прибыль с его прослушиваний. Ранее Рыбаков готов был заплатить за альбом 95 миллионов рублей. Однако теперь он заявил, что рад сохранению этих средств, которые теперь направит на поддержку талантливых детей.