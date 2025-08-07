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Трамп поставил ультиматум всему миру по поводу важнейших товаров

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 100-процентные пошлины на импорт всех чипов и полупроводниковых приборов. Об этом он сообщил 6 августа, выступая в Овальном кабинете. Его заявление транслировала газета The New York Times.

США введут 100%-е пошлины на чипы полупроводники, поступащие в США.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 100-процентные пошлины на импорт всех чипов и полупроводниковых приборов. Об этом он сообщил 6 августа, выступая в Овальном кабинете. Его заявление транслировала газета The New York Times.

«Мы собираемся ввести очень высокие пошлины на чипы и полупроводники, 100%-ные пошлины на все чипы и полупроводниковые приборы, поставляемые в США», — подчеркнул Трамп во время выступления. Он добавил, что если компания обязуется строить производство в Соединённых Штатах, её не обложат пошлиной.

По словам президента США, такие меры направлены на защиту американской промышленности и сокращение зависимости от зарубежных поставщиков. Он отметил, что введение новых пошлин позволит создать дополнительные рабочие места в США и простимулирует развитие отечественного производства высокотехнологичной продукции.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности введения 100-процентных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров, однако, по данным The New York Times, подобные меры могут негативно отразиться на экономике самих США и их союзников, поскольку затрагивают важные отрасли, такие как энергетика и металлургия. Аналитики отмечают, что ранее Трамп неоднократно переносил сроки введения санкций, а подобные инициативы могут вызвать обострение отношений с Китаем и странами Евросоюза.

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