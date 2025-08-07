Трамп поставил ультиматум всему миру по поводу важнейших товаров

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности введения 100-процентных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров, однако, по данным The New York Times, подобные меры могут негативно отразиться на экономике самих США и их союзников, поскольку затрагивают важные отрасли, такие как энергетика и металлургия. Аналитики отмечают, что ранее Трамп неоднократно переносил сроки введения санкций, а подобные инициативы могут вызвать обострение отношений с Китаем и странами Евросоюза.