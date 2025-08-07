США назвали сроки, в течение которых могут ввести санкции против РФ

О сроках ввода санкций против РФ заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.
Президенту США предстоит принять важное решение по поводу введения санкций против России в ближайшие 24−36 часов, исход которого будет зависеть от результатов предстоящих переговоров. Об этом заявил глава Государственного департамента США Марко Рубио.
«Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24−36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней», — сообщил Рубио в эфире телеканала Fox News.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША озвучили сроки, когда введут санкции против РФ.
Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в пятницу, 8 августа. Эти меры станут реакцией на продолжающийся вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а также на отсутствие результатов в переговорах по установлению режима прекращения огня.