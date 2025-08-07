Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как новые санкции Трампа повлияют на курс рубля

Курс рубля в августе сохранит стабильность, несмотря на истечение срока ультиматума Дональда Трампа по украинскому урегулированию.

Курс рубля в августе сохранит стабильность, несмотря на истечение срока ультиматума Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Как заявил в интервью агентству «Прайм» Георгий Остапкович, научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, национальная валюта останется в диапазоне 80−84 рубля за доллар, а угрозы новых американских тарифов не окажут на нее существенного влияния.

«Какой-то высокой турбулентности по курсу рубля в связи с этой ситуацией я не предвижу. Мне кажется, вот этот фактор Трампа на нашу валюту сегодня не оказывает экстраординарного влияния», — сказал Остапкович.

Однако осенью рубль может начать постепенно ослабевать из-за сезонного роста спроса на импортные товары в преддверии новогодних праздников. По словам эксперта, умеренное снижение курса до 90−95 рублей за доллар к концу года будет даже полезно для экономики, поддержав бюджетные доходы без серьезного удара по покупательной способности населения.

Ранее сообщалось, что россияне могут отказаться платить за консьержа и шлагбаум вне квартплаты.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше