Аэропорт Иркутска задолжал почти 9 миллионов рублей своим водителям

Нарушения обнаружили во время проверки международного аэропорта Иркутска. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
После вмешательства надзорного ведомства руководство аэропорта полностью погасило задолженность перед сотрудниками, выплатив в общей сложности 8,8 миллионов рублей.
Предприятие и ответственное должностное лицо были привлечены к административной ответственности за нарушение трудового договора. Прокуратура продолжит контроль за соблюдением трудовых прав работников авиатранспортной сферы.