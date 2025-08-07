Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Иркутска задолжал почти 9 миллионов рублей своим водителям

В Иркутске с января 2024 по апрель 2025 года 210 водителям служебного транспорта не доплачивали за сверхурочную работу и обязательные медосмотры.

Источник: Аргументы и факты

Нарушения обнаружили во время проверки международного аэропорта Иркутска. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства руководство аэропорта полностью погасило задолженность перед сотрудниками, выплатив в общей сложности 8,8 миллионов рублей.

Предприятие и ответственное должностное лицо были привлечены к административной ответственности за нарушение трудового договора. Прокуратура продолжит контроль за соблюдением трудовых прав работников авиатранспортной сферы.