Названы продукты, у которых может измениться цена в челябинских магазинах

Как пишет со ссылкой на эксперта издание «Губерния», которое опубликовало развернутый материал о ценовой политике в южноуральском регионе, ситуацию на продовольственном рынке можно назвать стабильной. Есть продукты, цена на которые снижается, есть то, что демонстрирует рост цен. Так, по словам Вадима Воробья, в Челябинской области подешевели картофель, морковь, капуста и лук, но в то же время мясо, рыба, растительное масло и хлебобулочные изделия стали стоить дороже. В результате стоимость продуктовой корзины на Южном Урале значительно не изменилась, она уменьшилась примерно на 1%.
Эксперт также отметил, что в некоторых моментах в Челябинской области сбоит сезонный фактор. Так традиционно в этот период должны снижаться цены на молочные продукты, а они наоборот идут вверх. Производители, объясняя повышение, кивают на рост коммунальных расходов.
Вадим Воробей заявил, что жители Челябинской области в ближайшее время, скорее всего, будут наблюдать рост цен на сахар, растительное масло и соль, что объясняется в числе прочего началом сезона домашних заготовок. Эксперт считает, что стоимость этих продуктов на прилавках магазинов может подняться на 10%, но потом начнет снижаться. Хороший урожай сельхозкультур в ряде регионов страны, скорее всего, будет не только сдерживать рост цен на отдельные виды товаров, но и даже некоторые из них провернет вспять.