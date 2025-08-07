Названы продукты, у которых может измениться цена в челябинских магазинах

Как пишет со ссылкой на эксперта издание «Губерния», которое опубликовало развернутый материал о ценовой политике в южноуральском регионе, ситуацию на продовольственном рынке можно назвать стабильной. Есть продукты, цена на которые снижается, есть то, что демонстрирует рост цен. Так, по словам Вадима Воробья, в Челябинской области подешевели картофель, морковь, капуста и лук, но в то же время мясо, рыба, растительное масло и хлебобулочные изделия стали стоить дороже. В результате стоимость продуктовой корзины на Южном Урале значительно не изменилась, она уменьшилась примерно на 1%.