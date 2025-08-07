Ричмонд
Не только дроны: Какое вооружение и у каких государств закупает Казахстан

При этом в стране одновременно растёт роль отечественных производителей.

Источник: Baigenews

Ежегодно бюджетные средства, выделенные на оборонные нужды — растут. Так на 2025 году планировалось выделить более 600 млрд тенге. При этом Казахстан перестраивает оборонно-промышленный комплекс: в приоритете — отказ от экспорта, развитие локального производства и сокращение зависимости от отдельных стран. В ответ на официальный запрос BAQ.kz Министерство промышленности и строительства РК представило актуальную картину происходящего в оборонном секторе.

Новые партнёры и новая логика сотрудничества

Казахстан поддерживает 12 международных соглашений в сфере военно-технического сотрудничества — в числе партнёров Армения, Беларусь, Грузия и другие. При этом курс смещается в сторону стран, способных передавать технологии и локализовать производство.

«На сегодняшний день установлены устойчивые связи с производителями высокотехнологичного вооружения и военной техники из Турции, Франции, Китая, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран», — сообщили в министерстве.

Что производят в Казахстане и кто в этом участвует

Развитие ОПК идёт поэтапно, с опорой на государственное финансирование и партнёрские проекты. Ведётся модернизация старых предприятий и запуск новых.

Прорабатываются вопросы локализации совместного производства с такими турецкими компаниями как Turkish Aerospace Industries (БПЛА ANKA), ASFAT и YDA Group (судоверфи и корабли), MKEK (взрывчатые вещества и боеприпасы), OTAKAR (бронетехника 8×8, 4×4).

уточнили в Министерстве обороны

Структура закупок: курс на диверсификацию

За последние пять лет внешнеэкономическая структура оборонного заказа заметно изменилась. Одновременно растёт роль отечественных производителей: KPE, Tynys, Semey Engineering.

В арсенале — современные БПЛА (Bayraktar TB2, ANKA), бронетехника (Arlan, Barys, Alan), военно-транспортные самолёты (A400M, C295), системы ПВО («Бук-М2Э», «Тор-М2»), боеприпасы.

Некоторые ключевые события:

  • 2021: контракт с Airbus на поставку двух A400M;
  • 2022: KPE поставила силовикам новые броневики Alan-2 и Barys;
  • 2023: в Казахстан прибыл первый из трёх БПЛА Anka от Turkish Aerospace;
  • Январь 2025: китайская Yesil Technology инвестировала $12 млн в производство дронов в РК.

По данным Caspian Policy Center, доля российских поставщиков с 2020 по 2023 годы снизилась до 48%, а доля стран ЕС достигла 47%. Это подтверждает переориентацию оборонной политики Казахстана.

С августа 2022 года в стране действует полный запрет на экспорт военной и двойной продукции. Причина — снижение рисков вторичных санкций и фокус на внутренней модернизации.

Вместо внешнего рынка Казахстан делает ставку на развитие внутренних мощностей, контроль над цепочками поставок и устойчивость в условиях меняющейся геополитики.

Вектор задан: больше локализации, больше партнёрства с технологически сильными странами, меньше зависимости. Казахстан формирует ОПК нового типа — с расчётом на долгосрочную устойчивость и собственные компетенции. По оценке профильного министерства, это создаст «технологическую базу на десятилетия вперёд» и усилит не только обороноспособность, но и промышленный потенциал страны.

