Не только дроны: Какое вооружение и у каких государств закупает Казахстан

Ежегодно бюджетные средства, выделенные на оборонные нужды — растут. Так на 2025 году планировалось выделить более 600 млрд тенге. При этом Казахстан перестраивает оборонно-промышленный комплекс: в приоритете — отказ от экспорта, развитие локального производства и сокращение зависимости от отдельных стран. В ответ на официальный запрос BAQ.kz Министерство промышленности и строительства РК представило актуальную картину происходящего в оборонном секторе.
Новые партнёры и новая логика сотрудничества
Казахстан поддерживает 12 международных соглашений в сфере военно-технического сотрудничества — в числе партнёров Армения, Беларусь, Грузия и другие. При этом курс смещается в сторону стран, способных передавать технологии и локализовать производство.
«На сегодняшний день установлены устойчивые связи с производителями высокотехнологичного вооружения и военной техники из Турции, Франции, Китая, Сербии, Южно-Африканской Республики и других стран», — сообщили в министерстве.
Что производят в Казахстане и кто в этом участвует
Развитие ОПК идёт поэтапно, с опорой на государственное финансирование и партнёрские проекты. Ведётся модернизация старых предприятий и запуск новых.
Прорабатываются вопросы локализации совместного производства с такими турецкими компаниями как Turkish Aerospace Industries (БПЛА ANKA), ASFAT и YDA Group (судоверфи и корабли), MKEK (взрывчатые вещества и боеприпасы), OTAKAR (бронетехника 8×8, 4×4).
Структура закупок: курс на диверсификацию
За последние пять лет внешнеэкономическая структура оборонного заказа заметно изменилась. Одновременно растёт роль отечественных производителей: KPE, Tynys, Semey Engineering.
В арсенале — современные БПЛА (Bayraktar TB2, ANKA), бронетехника (Arlan, Barys, Alan), военно-транспортные самолёты (A400M, C295), системы ПВО («Бук-М2Э», «Тор-М2»), боеприпасы.
Некоторые ключевые события:
- 2021: контракт с Airbus на поставку двух A400M;
- 2022: KPE поставила силовикам новые броневики Alan-2 и Barys;
- 2023: в Казахстан прибыл первый из трёх БПЛА Anka от Turkish Aerospace;
- Январь 2025: китайская Yesil Technology инвестировала $12 млн в производство дронов в РК.
По данным Caspian Policy Center, доля российских поставщиков с 2020 по 2023 годы снизилась до 48%, а доля стран ЕС достигла 47%. Это подтверждает переориентацию оборонной политики Казахстана.
С августа 2022 года в стране действует полный запрет на экспорт военной и двойной продукции. Причина — снижение рисков вторичных санкций и фокус на внутренней модернизации.
Вместо внешнего рынка Казахстан делает ставку на развитие внутренних мощностей, контроль над цепочками поставок и устойчивость в условиях меняющейся геополитики.
Вектор задан: больше локализации, больше партнёрства с технологически сильными странами, меньше зависимости. Казахстан формирует ОПК нового типа — с расчётом на долгосрочную устойчивость и собственные компетенции. По оценке профильного министерства, это создаст «технологическую базу на десятилетия вперёд» и усилит не только обороноспособность, но и промышленный потенциал страны.