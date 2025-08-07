Ричмонд
В Алапаевске появится новая особая экономическая зона «Титановая долина»

Денис Паслер объявил о создании ОЭЗ на территории бывшего завода в Алапаевске.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе рабочей поездки в Алапаевск и Верхнюю Синячиху объявил о присвоении статуса особой экономической зоны «Титановая долина» территории бывшего Новоалапаевского металлургического завода. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

— На этой площадке будет построен современный завод по производству мелющих стальных шаров, который создаст около 400 новых рабочих мест. Также в следующем году на территории ОЭЗ планируется начать строительство еще двух предприятий, — рассказал Денис Паслер.

Завод «Нейвасталь», который разместится на этой территории, станет единственным в России производителем кованых шаров повышенной твердости диаметром 140 мм.

В Верхней Синячихе Денис Паслер посетил деревообрабатывающее предприятие «Свеза» и обсудил планы по созданию социальных объектов, в частности строительство нового здания школы. Он поручил проработать вопрос строительства школы с большим актовым залом.

Кроме того, в Алапаевске Денису Паслеру представили отремонтированную спортивную площадку в средней школе № 15, которая станет единственным местом для занятий спортом в Октябрьском микрорайоне.