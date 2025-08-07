Ричмонд
Для районов Омской области закупают технику на 179 миллионов

Деньги получат четыре района.

Источник: Аргументы и факты

Таврическое, Называевское, Тевризское и Горьковское ДРСУ получат 179 миллионов рублей на технику.

Решение о выделении дополнительных средств принято в правительстве Омской области.

Речь идёт о закупке техники для выполнения работ по содержанию, ремонту и строительству дорог.

В какой срок поступят средства, что именно и в каких количествах хотят приобрести для районных ДРСУ, в правительстве не уточняли.

Ранее мы писали, как жалобы омичей на разбитую дорогу услышали в СК России. Разбитая дорога в Одесском районе стала поводом для возбуждения уголовного дела.