Для районов Омской области закупают технику на 179 миллионов

Таврическое, Называевское, Тевризское и Горьковское ДРСУ получат 179 миллионов рублей на технику.
Решение о выделении дополнительных средств принято в правительстве Омской области.
Речь идёт о закупке техники для выполнения работ по содержанию, ремонту и строительству дорог.
В какой срок поступят средства, что именно и в каких количествах хотят приобрести для районных ДРСУ, в правительстве не уточняли.
Ранее мы писали, как жалобы омичей на разбитую дорогу услышали в СК России. Разбитая дорога в Одесском районе стала поводом для возбуждения уголовного дела.