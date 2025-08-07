Двигатель МС-21 первым в мире прошел испытания в условиях вулканического пепла

Российский авиационный двигатель ПД-14 для лайнера МС-21 стал первым в мире, прошедшим испытания на работоспособность при попадании в облако вулканического пепла. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Российскую газету (18+).