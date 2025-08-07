Ричмонд
Двигатель МС-21 первым в мире прошел испытания в условиях вулканического пепла

Об этом сообщил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Источник: IrkutskMedia.ru

Российский авиационный двигатель ПД-14 для лайнера МС-21 стал первым в мире, прошедшим испытания на работоспособность при попадании в облако вулканического пепла. Об этом рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Российскую газету (18+).

Директор также отметил, что подавляющее большинство типов авиационных двигателей никогда не проходили подобных испытаний.

Ранее в Москве на встрече с Михаилом Мишустиным глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал о создании цифровой платформы «Купол». Система будет сопровождать эксплуатацию российских самолётов, включая МС-21, и авиационных двигателей.