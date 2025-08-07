Кадры для атомной отрасли Казахстана будут готовить с участием зарубежных вузов

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Подготовку специалистов для атомной отрасли Казахстана обсудил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев с деканом Высшей школы бизнеса «Назарбаев университета» профессором Иозефом Кёнингсом и профессором Университета Дьюка (США) Дэвидом Робинсоном, сообщили в ведомстве.