Кадры для атомной отрасли Казахстана будут готовить с участием зарубежных вузов

АСТАНА, 7 авг — Sputnik. Подготовку специалистов для атомной отрасли Казахстана обсудил глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев с деканом Высшей школы бизнеса «Назарбаев университета» профессором Иозефом Кёнингсом и профессором Университета Дьюка (США) Дэвидом Робинсоном, сообщили в ведомстве.

Источник: Агентство РК по атомной энергии

Работы по строительству АЭС в Казахстане запустят уже 8 августа.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере подготовки кадров для атомной отрасли Казахстана, включая создание совместных образовательных программ, академический обмен и научно-исследовательское взаимодействие с участием зарубежных партнёров.

говорится в сообщении

Развитие человеческого капитала является неотъемлемой частью устойчивого и безопасного внедрения ядерных технологий в Казахстане, отметили в агентстве.

ТЭО атомной электростанции в Казахстане будет готово в декабре 2025 года.

По словам Саткалиева, сотрудничество с академическими институтами будет способствовать формированию нового поколения специалистов, готовых обеспечить безопасную эксплуатацию будущих АЭС.

Консорциум по строительству первой атомной электростанции, возглавит «Росатом», об этом агентство по атомной энергии Казахстана сообщило 14 июня.

АЭС планируют построить к 2035−2036 году в посёлке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш.