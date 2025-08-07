Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 7 августа

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 7 августа, четверг. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 7 августа, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0070 белорусского рубля, 1 евро — 3,4840 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6949 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в среду, 6 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине. Ощутимее при этом изменился в сторону увеличения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0088 белрубля, курс евро повысился на 0,0239 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0031 белрубля.
Еще Нацбанк сказал о едином стандарте для банковских систем от мошенников в Беларуси.