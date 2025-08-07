Ричмонд
В Челябинской области объем авокредитования снизился на 52% за год

Южноуральцы реже стали получать кредиты на покупку машин.

Источник: Комсомольская правда

Жители Челябинской области в первой половине нынешнего года взяли в кредит на покупку машин 15,6 млрд рублей. Это на 52% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Данные опубликовало «Национальное бюро кредитных историй».

Сейчас Челябинская область на 11-м месте среди российских регионов по объему автокредитования. Она обгоняет по этому показателю Ростовскую и Ленинградскую области, Пермский и Ставропольский края.

Эксперты НБКИ отмечают, что выдача автокредитов сильно сократилась по всей стране. Причины — это выросшие в прошлом году рыночные ставки и утилизационный сбор, а также ужесточение требований к заемщикам. Теперь многим россиянам кредиты на покупку машин недоступны.

Напомним, импорт легковушек в Челябинскую область из-за границы упал. При этом резко подскочила доля китайских автомобилей среди всех ввозимых.