Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в сфере утилизации отходов

Торгпред РФ Константин Злыгостев провел встречу с главой Агентства по управлению отходами РУз Шарифбеком Хасановым и представителями Минэкологии республики.
Обсуждены перспективы сотрудничества по таким направлениям, как утилизация золошлаковых отходов, внедрение российских решений по очистке сточных вод и водоподготовке, развитие инфраструктуры обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами — ред.).
Отдельное внимание уделили возможностям экспертного и проектного взаимодействия с российскими разработчиками.
Стороны подтвердили обоюдный интерес к установлению прямых контактов между профильными структурами и российскими компаниями.
Рассматривается возможность проведения предметных онлайн-встреч, в том числе по линии ESG-проектов. Достигнута договоренность о продолжении проработки инициатив с участием заинтересованных министерств, агентств и компаний двух стран.