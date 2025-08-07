Ричмонд
Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в сфере утилизации отходов

ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Узбекистан и Россия намерены сотрудничать в сфере внедрения технологий по утилизации и очистке отходов, сообщает торговое представительство РФ в республике.

Источник: Торгпредство России в Узбекистане

Торгпред РФ Константин Злыгостев провел встречу с главой Агентства по управлению отходами РУз Шарифбеком Хасановым и представителями Минэкологии республики.

Обсуждены перспективы сотрудничества по таким направлениям, как утилизация золошлаковых отходов, внедрение российских решений по очистке сточных вод и водоподготовке, развитие инфраструктуры обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами — ред.).

говорится в сообщении

Отдельное внимание уделили возможностям экспертного и проектного взаимодействия с российскими разработчиками.

Стороны подтвердили обоюдный интерес к установлению прямых контактов между профильными структурами и российскими компаниями.

Рассматривается возможность проведения предметных онлайн-встреч, в том числе по линии ESG-проектов. Достигнута договоренность о продолжении проработки инициатив с участием заинтересованных министерств, агентств и компаний двух стран.

добавили в Торгпредстве