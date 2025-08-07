МАРТ сказал о ситуации с белорусскими товарами в магазинах

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали о ситуации с белорусскими товарами, пишет БелТА.
Так, во втором квартале 2025-го в Беларуси увеличились продажи отечественных товаров.
— Наблюдается рост продаж отечественных товаров на 1,1 процентного пункта в общем объеме продаж по сравнению с первым кварталом, — пояснили в пресс-службе.
В МАРТ сказали, что больше всего выросли продажи белорусских продуктов. Активнее растут продажи сахаристых изделий (плюс 4,4 процентного пункта), шоколада (плюс 5,3), мучных кондитерских изделий (плюс 2), минеральной воды (плюс 2,3), фруктовых и овощных соков (плюс 1,8 процентного пункта).
Также в министерстве заметили, что для роста продажи белорусских товаров ведут, например, активную работу в плане соглашения о сотрудничестве в области повышения эффективности продаж белорусских товаров. К соглашению уже присоединилось свыше 440 субъектов, в том числе предприятия, организации торговли, бизнес-союзы