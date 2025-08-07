МАРТ назвал топ-3 промтоваров, которые раскупают белорусы

Стало известно, какие промышленные товары, произведенные в стране, лучше всего раскупают белорусы, пишет БелТА.
В ведомстве отметили, что во втором квартале 2025-го в Беларуси выросли продажи отечественных товаров.
Например, в группе непродовольственных товаров образовался топ-3 промтоваров, которые раскупались лучше всего.
В частности, в тройке лидеров по росту продаж оказались белорусские: цемент (рост на 6,1 процентного пункта), нижнее белье (рост на 8,6) и чулочно-носочные изделия (рост на 36,4 процентного пункта).
Еще МАРТ сказал о ситуации с белорусскими товарами в магазинах.
А Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 7 августа.
Тем временем Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в молоке и мясе из Беларуси.